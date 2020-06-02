حجزت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 01 بأمن ولاية باتنة مجموعة من القطع الأثرية الثمينة وكذا قطع نقدية تعود للعهد الروماني.

العملية أوقف على إثرها شخصين يبلغان من العمر 34 و 40 سنة اللذان ضبطا متلبسان في قضية بيع تماثيل و قطع أثرية بدائرة تيمقاد التي تتواجد بها المدينة الأثرية.

ومن بين المحجوزات تمثال معدني لإمرأة ( عازفة البوق) مصنوع من مادة البرونز يبلغ طوله 39 سم، أكدت التحريات أنه يحمل توقيع النحات الفرنسي "أوغست مورو".

ويعتبر من التمثال ذو قيمة فنية هامة و يدخل بحسب ذات المصالح في المجموعات المتحفية، إضافة إلى تمثال معدني لحصان ذو صناعة حديثة.

كما تم حجز 44 قطعة نقدية رومانية من البرونز تعود للقرن الرابع ميلادي التي تعتبر تراث ثقافي محمي،وكذا 52 قطعة نقدية معاصرة و 19 وحدة من الأحجار صغيرة الحجم ذات صنع معاصر تستعمل كفصوص للحلي.