تمكّن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بشار في عمليتين منفصلتين، من توقيف مشتبه فيهما وحجز كميات من المؤثرات العقلية وكمية معتبرة من مادة الشمة منتهية الصلاحية.

وكشف بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة أن القضية الأولى تعود وقائعها لاستغلال معلومات تفيد بقيام مشتبه فيه في العقد الثاني من العمر، باستغلال منزله العائلي لتخزين وبيع المؤثرات العقلية، على الفور تم اعتماد خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه ومباشرة إجراء تفتيش المنزل بموجب إذن عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، أين مكنت العملية من حجز 08 قارورات محلول مؤثر عقلي من نوع إيزوبتيل 40 ملغ، 191 قرصا مؤثرا عقليا من أنواع مختلفة، ومبلغ مالي قدره 35.000 دج كعائدات ترويجها. وسيتم حسب نفس البيان وبموجب ملف إجراء قضائي حيازة وتخزين المؤثرات العقلية لغرض البيع، تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشــار.

من جهة أخرى كشف نص البيان أنه في قضية ثانية تمكن أفراد الشرطة لذات الفرقة، من خلال استغلال معلومات عن وجود مشتبه فيه في العقد الثالث من العمر، يستغل منزله العائلي لبيع وتخزين المخدرات، على الفور تم مباشرة التحريات بشأن القضية والتي مكنت بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، من توقيف المشتبه فيه ومباشرة إجراء تفتيش منزله العائلي، حيث مكنت العملية من ضبط وحجز كمية:358 قرصا من أنواع مختلفة من المؤثرات العقلية، آلة حادة (كيتار) ومبلغ مالي قارب الثلاثين ألف دينار جزائري، كما تم حجز عرضيا كمية:1937 وحدة من مادة الشمة منتهية الصلاحية. بموجب ملفي إجراءي قضائيين، الأول تحت الوصف الجزائي حيازة وتخزين المؤثرات العقلية لغرض البيع، والملف الثاني عن قضية حيازة كمية من مادة الشمة منتهية الصلاحية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشــار.