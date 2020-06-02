تعافى ما لا يقل عن 80 شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد بولاية تبسة وغادروا المصلحة المرجعية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية ببلدية بكارية تدريجيا منذ ظهور الوباء إلى غاية اليوم الثلاثاء، حسب ما أفاد به المدير المحلي للصحة و السكان، السعيد بلعيد.

وأوضح نفس المسؤول أن الأشخاص المتعافين يمثلون 57 حالة شفاء لإصابات مؤكدة وفقا للتحاليل المخبرية الصادرة عن ملحقة معهد باستور بقسنطينة، إضافة إلى 23 حالة أخرى مؤكدة بالسكانير تم إخضاعها لبروتوكول العلاج "هيدروكسي كلوروكين"، قبل أن يغادروا المستشفى بعد التأكد من شفائهم التام.

وأشار نفس المسؤول أن الأشخاص المتعافين الذين غادروا المستشفى يخضعون إلى حجر منزلي إجباري لمدة 14 يوما بهدف التأكد التام من تماثلهم للشفاء و الحيلولة دون نقل العدوى لأفراد عائلاتهم.

وتجدد مديرية الصحة والسكان بالولاية دعوتها لكل المواطنين بضرورة التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر لمجابهة هذه الجائحة من خلال الالتزام بالتدابير الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات و التباعد الجسدي.