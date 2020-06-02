تمكن عناصر امن ولاية بسكرة من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بنحو 54 ألف أورو كانت بحوزة شخصان على متن سيارة سياحية

العملية تمت اثر حاجز امني ثابت لقوات الشرطة بأحد منافذ المدينة حيث تم توقيف سيارة من نوع "هيونداي ايون "وعلى متنها شخصين يبلغ عمرهما (36 سنة ) بعد إخضاعهما لعملية المراقبة وتفتيش المركبة عثر على مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة والعملة الوطنية مخبأ بإحكام أسفل المقاعد الأمامية للسيارة وعليه تم تحويلهما للفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية أين تمت معاينة المبالغ المالية المقدر بـ 54100 أورو مقسمة على عدة فئات بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 154 مليون سنتيم .

و بمباشرة التحقيق مع الموقوفين اتضح أنهما يقومان بشراء العملة الصعبة وإعادة بيعها في مختلف الولايات وهذا مايخالف التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج بالإضافة إلى اقتناء العملة الصعبة بطريقة غير قانونية انجز لهما ملف جزائي بالموضوع مع حجز المبالغ المالية.