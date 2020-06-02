أكد اللاعب كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد، اليوم الثلاثاء أن لديه "رغبة شديدة وحماس للعودة إلى المنافسة" وذلك قبل أقل من أسبوعين على استئناف مباريات البطولة الإسبانية لكرة القدم.

وقال بن زيمة (32 عاما) في شريط فيديو نشر على الموقع الرسمي للنادي "لدينا رغبة شديدة في العودة إلى المنافسة والفوز في المباريات".

وأضاف عقب الحصة التدريبية الصباحية، وهي من الأوائل التي يخوضها النادي الملكي بالتشكيلة الكاملة "المباراة الأولى ضد إيبار ستكون مهمة جداً، على أرضنا، وسنبذل كل ما في وسعنا حتى النهاية".

ويخوض ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني في "الليغا" بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، مباراته الأولى بعد فترة التوقف منذ 12 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، الأحد 14 يونيو ضد ضيفه إيبار ضمن المرحلة الثامنة والعشرين.

وتابع "شهران دون لمس الكرة، كان ذلك صعباً بعض الشيء"، مؤكداً "الآن، نشعر أننا بحالة جيدة وسنواصل العمل معا، بالكرة".

وأردف أفضل هداف للنادي الملكي هذا الموسم برصيد 19 هدفا، قائلا "اليوم الثلاثاء، خضنا مباراة تدريبية، والانطباعات كانت جيدة جداً بالنسبة للجميع".

وكشف بن زيمة عن رسالة مواطنه زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، وقال "زيدان يريد أن نستمتع ونستغل لعب كرة القدم"، معرباً عن أمله في مشاهدة الجماهير بالمدرجات في أقرب وقت ممكن.

وأبرز "سيكون الأمر مختلفا بالتأكيد، ما زلنا بحاجة إلى الجماهير"، مشيراً إلى أنه حتى بدونهم نحن نعلم أن ما يتعين علينا القيام به، الفوز بالمباريات واستهداف المركز الأول".