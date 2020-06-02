كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 وفيات، فيما تماثل 173 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم الإثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1176
الجزائر 1083
وهران 613
سطيف 604
قسنطينة 473
عين الدفلى 402
تيبازة 340
بجاية 297
تلمسان 278
ورڨلة 272
برج بوعريريج 235
المدية 223
عنابة 191
أم البواقي 190
تيارت 184
بشار 169
تيزي وزو 168
باتنة 165
الجلفة 165
المسيلة 160
خنشلة 150
سكيكدة 142
معسكر 141
بسكرة 133
بومرداس 134
أدرار 129
الأغواط 117
عين تموشنت 104
الوادي 106
غرداية 100
البويرة 96
سيدي بلعباس 82
تيسمسيلت 81
مستغانم 80
تبسة 77
الشلف 73
سوق اهراس 72
ميلة 67
جيجل 63
نعامة 60
ڨالمة 59
البيض 48
غليزان 48
الطارف 35
تندوف 14
سعيدة 10
تمنراست 10
إليزي 7