كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

مجتمع
2 يونيو 2020 () - س.أ
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سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 وفيات، فيما تماثل 173 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم الإثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

 

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

 

البليدة 1176

 

الجزائر 1083

 

وهران 613

 

سطيف 604

 

قسنطينة 473

 

عين الدفلى 402

 

تيبازة 340

 

بجاية 297

 

تلمسان 278

 

ورڨلة 272

 

برج بوعريريج 235

 

المدية 223

 

عنابة 191

 

أم البواقي 190

 

تيارت 184

 

بشار 169

 

تيزي وزو 168

 

باتنة 165

 

الجلفة 165

 

المسيلة 160

 

خنشلة 150

 

سكيكدة 142

 

معسكر 141

 

بسكرة 133

 

بومرداس 134

 

أدرار 129

 

الأغواط 117

 

عين تموشنت 104

 

الوادي 106

 

غرداية 100

 

البويرة 96

 

سيدي بلعباس 82

 

تيسمسيلت 81

 

مستغانم 80

 

تبسة 77

 

الشلف 73

 

سوق اهراس 72

 

ميلة 67

 

جيجل 63

 

نعامة 60

 

ڨالمة 59

 

البيض 48

 

غليزان 48

 

الطارف 35

 

تندوف 14

 

سعيدة 10

 

تمنراست 10

 

إليزي 7

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كلمات دلالية:
كورونا

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