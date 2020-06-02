أجرى، مساء اليوم، وزير التجارة كمال رزيق اجتماعا مع جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، بمقر وزارة التجارة.

وتمحور اللقاء حول الاقتراحات الخاصّة بمرافقة التجار والحرفيين المتضرّرين من الحجر المنزلي. واقترحت الجمعية إمكانية منح قروض بنكيّة بدون فوائد لصالح التجار والحرفيّين المتضرّرين من الحجر المفروض إثر جائحة كورونا مع إمكانية مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لهؤلاء التجار و الحرفيّين.

كما اقترحت الجمعية أيضا إلغاء غرامات التّأخير ذات العلاقة بنشاطات التجّار والحرفيّين المتضرّرين.

كما تم الاتفاق على رفع اقتراح إلى الوزير الأوّل لإعادة فتح نشاطات تجاريّة وحرفيّة.