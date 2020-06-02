صرح ، اليوم ، مدير الصحة بالنيابة لولاية سعيدة و الناطق الرسمي في خلية رصد و تفشي وباء كورونا محليا الدكتور محمد عبو عبر إذاعة سعيدة ، أن مصالحه سجلت ، منذ يوم الخميس الماضي ، سبعة حالات أخرى مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19 خضعوا للتحاليل الطبية في انتظار التأكيد من معهد باستور غدا أو بعد غد ، علما أن ولاية سعيدة سجلت عشرة حالات منذ بداية الأزمة الصحية .

و أبدى هذا الأخيرة تخوفه من هذا العدد الذي سجل لأول مرة في ظرف يومين منذ بداية الجائحة و هو نفس التخوف الذي ينتاب الطاقم المشرف على المرضى بمصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الإستشفائية أحمد مدغري بسعيدة المخصص للعناية بالمصابين .

و وجه نفس المسؤول رسالة للمواطنين بعد رفع الحجر المنزلي على ولاية سعيدة الوحيدة بالغرب الجزائري و الجنوب الغربي رفقة ثلاثة ولايات أخرى التي مسها الإجراء الوزاري ، نتيجة وعي المواطنين و إلتزامهم ، مفادها التقيد بالإجراءات و عدم الاستخفاف بالوضعية عن طريق إرتداء الأقنعة الوقائية و التباعد الإجتماعي و التبليغ عن أي حالة مشتبه فيها ، و إلا العودة إلى نقطة البداية و تحويل إنتصار المواطنين و قطاع الصحة بسعيدة إلى فشل ذريع و تبخر كل المجهودات التي بذلت لمجابهة الفيروس .