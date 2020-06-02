يتوقع البنك الدولي أن يترك فيروس كورونا والركود الناتج عنه ”ندوبا طويلة الأمد“ على دول الأسواق النامية والناشئة، وإن الضرر الأكبر سيلحق بمصدري النفط وأولئك الذين يعانون من أزمات مالية.



وأضاف البنك إنه، في الفصول التحليلية من تقريره الجديد (آفاق الاقتصاد العالمي) اليوم الثلاثاء، أن ​​دول الأسواق الناشئة التي تعاني من أزمات مالية قد تشهد انخفاضا في إنتاجها بنسبة ثمانية في المئة على مدار خمس سنوات، بينما ستخسر البلدان النامية المصدرة للنفط 11 بالمئة من ناتجها.



وقال مسؤولو البنك الدولي إنه نظرا لأن توقعات النمو قد خفتت بالفعل بشكل كبير، وهو ما يرجع جزئيا إلى صراعات تجارية، فإن الصدمة الناتجة عن الجائحة يمكن أن تتحول بسهولة إلى مشكلات متعلقة بالملاءة المالية لبلدان الأسواق الناشئة.