خلف حادث مرور مأسوي وقع بإقليم بلدية فوغالة على محور الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين عاصمة الولاية بسكرة والجزائر العاصمة سبعة قتلى حسب المعطيات الأولية.



وعلم أن الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين شاحنة مقطورة و اخرى من نوع شاكمان و سيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية تلمسان.



و للإشارة فإن الحادث خلق حالة طوارئ في صفوف الدرك الوطني والحماية المدنية الذين سارعوا إلى موقع الحادث لإجلاء الضحايا والجرجى الى مستشفى طولقة.

وقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة الأسباب التي يرشح أنها ناجمة عن التجاوز الخطير و السرعة المفرطة .



