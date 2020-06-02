تحادث الوزير الاول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، هاتفيا، مع نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد بدة ولد الشيخ سيدنا، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.



واوضح المصدر ذاته أن المسؤولين استعرضا بهذه المناسبة "وضعية العلاقات الثنائية" واتفقا على "السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية وإعطائها دفعا جديدا بين البلدين الجارين والشقيقين، الجزائر وموريتانيا".



كما تم التطرق --يضيف البيان-- الى "الظرف الصحي المرتبط بجائحة كورونا (كوفيد 19) وكذا الى سياسات الوقاية منها ومكافحتها من أجل الحد من انتشار هذا الوباء".



