فنزويلا: اتفاق بين مادورو والمعارضة لمكافحة فيروس كورونا

توصلت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غويدو إلى اتفاق لإيجاد الأموال من أجل مكافحة فيروس كورونا في فنزويلا حسب وثيقة تمت تلاوتها أمس الثلاثاء في التلفزيون الرسمي.

وتعلن هذه الوثيقة التي قرأها وزير الاتصال جورج رودريغيز عن اتفاق بين السلطة والمعارضة للعمل على إيجاد الأموال بمساعدة منظمة الدول الأمريكية للصحة.

الإصابات في روسيا تتجاوز 430 ألفا

سجلت روسيا يوم الأربعاء 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 432277، وهي ثالث أعلى حصيلة إصابات في العالم.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 5215 بعد أن سجلت السلطات 178 حالة وفاة أخرى في اليوم السابق.

عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند يتجاوز 200 ألف

أظهرت الأرقام الرسمية يوم الأربعاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند تجاوز 200 ألف وأن ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان قد لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات في البلاد قفز بواقع 8909 مقارنة باليوم السابق في واحدة من أعلى الزيادات اليومية المسجلة ليرتفع الإجمالي إلى 207615.

وقالت نيفيديتا جوبتا من مجلس الأبحاث الطبية الهندي الذي تديره الحكومة ”إننا بعيدون جدا عن الذروة“. وكان مسؤولو الحكومة قد قالوا إن أعداد الإصابات قد تبدأ في التراجع في وقت لاحق هذا الشهر أو في جويلية.

وأودى المرض بحياة 5815 شخصا في الهند حتى الآن.

رقم قياسي جديد في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء الثلاثاء إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ رقما قياسيا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت 28936 إصابة جديدة بالفيروس و1262 وفاة ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 555383 والوفيات إلى 31199.

ألمانيا تسجل 342 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 342 حالة إلى 182370.

وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8551 بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.

تسجيل 14 إصابة جديدة في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا في وقت متأخر الثلاثاء تسجيل 14 إصابة جديدة بكوفيد-19، مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة لليوم السادس على التوالي في جنوب البلاد ليبلغ إجمالي المصابين 182 حالة من ينهم 52 حالة شفاء و5 وفيات.

وأكد المركز في بيان أن "المختبر المرجعي تسلم 504 عينة للكشف عن مرض فيروس كورونا الجديد، وجاءت نتائج الفحص المختبري سلبية لـ 490 عينات، فيما سجلت 14 عينة إيجابية".

ارتفاع الوفيات اليومية في فرنسا

سجلت فرنسا أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 13 يوما في زيادة تشمل مجددا وفيات دور رعاية المسنين بعد انقطاع لثلاثة أيام.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 107 أو 0.4 في المئة ليصل إلى 28940 وهو خامس أعلى معدل وفيات في العالم.

وجاءت تلك البيانات بعد أن عاودت مقاه ومطاعم في العاصمة باريس فتح أبوابها للمرة الأولى بعد 11 أسبوعا من الإغلاق مع تخفيف البلاد لإجراءات العزل العام.

وقالت الوزارة إن عدد من هم في المستشفيات بسبب المرض تراجع بأكثر من 260 أو 1.8 بالمئة إلى 14028 كما تراجع عدد من هم في العناية المركزة بخروج 49 مريضا بما يشكل 3.8 بالمئة ليصبح العدد 1253.

المكسيك تسجل زيادة قياسية

سجلت سلطات الصحة في المكسيك 3891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في رقم قياسي جديد للحالات اليومية في البلاد إلى جانب 470 وفاة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك إلى 97326 ويقفز عدد الوفيات إلى 10637. كانت سلطات الصحة المكسيكية قالت إن العدد الفعلي للحالات أكبر من ذلك.

الصين تسجل إصابة جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثاني من جوان وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض.

وأضافت أن حالة الإصابة المؤكدة وافدة من الخارج.

وكان بر الصين الرئيسي قد سجل خمس حالات مؤكدة في أول جوان جميعها وافدة من الخارج.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البر الرئيسي إلى 83021 ويظل عدد وفيات المرض مستقرا عند 4634.

السود والآسيويون الأكثر عرضة للموت بكوفيد-19 في إنجلترا

أظهرت دراسة رسمية نشرت يوم الثلاثاء أن السود والآسيويين في إنجلترا الأكثر عرضة للوفاة بنسبة تصل إلى 50 في المئة إذا أصيبوا بمرض كوفيد-19، مما يعزز تقارير سابقة أشارت إلى أن الأقليات العرقية في وضع أشد خطورة.

وأظهر التقرير الذي أعدته إدارة الصحة العامة في إنجلترا لبحث الفوارق في كيفية تأثير المرض على القطاعات المختلفة من الناس أن هناك اختلافا واضحا في تأثيره على الأقليات العرقية وأكد أن أعداد الوفيات بين كبار السن أعلى بكثير.

ويجيء التقرير في وقت أبرز فيه مسؤول بمكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "الأثر المدمر" للمرض على تلك الفئات في بريطانيا وغيرها من الدول.

وورد في تقرير إدارة الصحة العامة في إنجلترا "معدلات الوفاة من كوفيد-19 أعلى بين المجموعات العرقية السوداء والآسيوية مقارنة بالمجموعات العرقية البيضاء".

وقال إن العرقيات الوافدة من بنغلادش أكثر عرضة للوفاة من البريطانيين البيض بواقع الضعف تقريبا.

وذكرت الدراسة أن ذوي الأصول الصينية والهندية والباكستانية وغيرهم من العرقيات الآسيوية وكذلك الوافدين من منطقة الكاريبي أو غيرهم من ذوي البشرة السمراء أكثر عرضة للوفاة من المجموعات البريطانية البيضاء بنسبة بين 10 و50 في المئة.

وتتوافق نتائج الدراسة مع تقرير بثه مكتب الإحصاءات الوطني الشهر الماضي ومع تقارير أخرى من فنلندا والولايات المتحدة.

وقالت إدارة الصحة العامة في إنجلترا إن الفارق الأكبر في معدلات الوفاة كان بين الفئات العمرية، إذ أن مصابي الفيروس ممن تجاوزوا الثمانين عاما أكثر عرضة 70 مرة للوفاة ممن هم دون الأربعين. كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة من النساء، ومعدلات الوفاة أعلى كذلك في المناطق الفقيرة.

الولايات المتحدة: 1081 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، إلى حدود الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي،1081 حالة وفاة بسبب وباء كورونا. حسب ما أفادت جامعة جونز هوبكنز.

وأوضحت الجامعة أن بهذا العدد الجديدة من الوفيات يرتفع الإجمالي في البلاد إلى 106180 حالة وفاة.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1831435 مصابا، بحسب الجامعة ذاتها.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من تفشي جائحة كورونا سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات.