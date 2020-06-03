ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وتخطى خام القياس العالمي برنت 40 دولارا للبرميل لأول مرة في مارس، بفضل تنامي التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسيين تخفيضات للإنتاج وأن يعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو اثنين بالمائة إلى 40.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش. وكان العقد قد صعد إلى 40.53 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس بعدما كسب 3.3 بالمائة يوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة "رويترز" إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، قد يمددون تخفيضات إنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو نحو عشرة بالمائة من الإنتاج العالمي لشهري جويلية وأوت.