يبدو أن نادي ميلان الإيطالي لن يتخلى عن نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر هذا الموسم رغم إغراءات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا فلن تكون هناك محادثات بين الناديين حول صفقة محتملة لانتقال أحسن لاعب في "كان" 2019 إلى باريس.

وأضاف نفس المصدر أن نادي ميلان لا ينوي بيع لاعب الوسط الجزائري الذي قدم مستويات رائعة في أول موسم له مع عملاق إيطاليا.

وكانت تقارير إعلامية إيطالية قد كشفت أن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي معجب بالدولي الجزائري، حيث أن المدير الرياضي للفريق الفرنسي ليوناردو أبدى استعداده لرفع عرض الفريق إلى 50 مليون أورو من أجل إقناع ميلان للتخلي عن بن ناصر.