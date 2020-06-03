أعلنت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، لولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تخصيص رقم أخضر تحت تصرف المواطنين من أجل مرافقتهم وإعانتهم في ظل استمرار إجراءات الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأفادت مديرية النشاط الاجتماعي في بيان لها عبر الصفحة الرسمية لولاية الجزائر في "فايسبوك"، أنه "سعيا لاستمرار التكفل النوعي بكل شرائح المجتمع عامة والشرائح الهشة خاصة في ظل الحجر المنزلي، وضعت المديرية رقم أخضر 1527 تحت تصرف المواطنين كل أيام الأسبوع لاستقبال مكالماتهم خلال أوقات العمل عن طريق الهاتف الثابت أو النقال شريحة موبيليس".

وأكد البيان أن مديرية النشاط الاجتماعي "ستوجه المواطنين حول كل أجهزة التضامن الوطني وهذا فيما يتعلق المساعدة الاجتماعية والمرافقة النفسية للعائلات، النساء ضحايا العنف، المسنين والأطفال".