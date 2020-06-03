تدرس السلطات التونسية مجموعة جديدة من الإجراءات لتطبيقها خلال الفترة المقبلة بهدف منع عودة تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد، من بينها إلزام الوافدين بتقديم نتائج تحاليل مخبرية تؤكد عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد يتم إجراؤها قبل 4 أيام من دخول الأراضي التونسية.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، قولها إن الإجراءات التي ستقدمها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا للحكومة بغية إقرارها ستشمل أيضا تعبئة الوافدين لاستبيان طبي يوضح فيه الحالة الصحية العامة للوافد وذلك من خلال تطبيق مرتبط بوزارة الصحة.

ومن بين جملة الإجراءات المقترحة أيضا تشديد الرقابة على الوافدين طيلة فترة السفر، وخلال إتمام الإجراءات بالمطارات والموانئ للتأكد من التزام الوافدين من الخارج بارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي.

وأضافت بن علية أن اللجنة العلمية حرصت في مقترحاتها التي ستعرضها لاحقا على الحكومة على إيجاد الآليات الكفيلة بدفع جميع القادمين إلى تونس على احترام الشروط الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا التي نصت عليها وزارة الصحة التونسية.