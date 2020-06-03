قامت مصالح الشرطة، خلال فترة الحجر الصحي لشهر ماي المنصرم، بمراقبة 225591 شخص، مع تسجيل 1093 مخالفة تتعلق بعدم احترام التباعد الصحي المفروض في إطار إجراءات التصدي لوباء كورونا، حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، في بيان لها.

ففي إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي للتصدي لوباء كورونا، "سجلت مصالح الشرطة على المستوى الوطني مراقبة 225591 شخص و120409 مركبة، وضعت 18113 منها بالمحشر نتيجة وجودها في حالة مخالفة. "كما تم، خلال نفس الفترة، إخضاع 10616 دراجة نارية، وضع 5412 منها بالمحشر"، يضيف المصدر ذاته.