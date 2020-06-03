أكدت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز اليوم الأربعاء أن الشركة قررت اعتماد تقنية التقدير الآلي في احتساب معدل استهلاك الكهرباء والغاز، مشيرة إلى أنها شرعت منذ بداية الأسبوع الجاري في عملية توزيع الفواتير على المشتركين.

وأوضحت مسؤولة الإعلام في الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز فاطمة الزهراء مرزوقي في اتصال مع وكالة الأنباء الجزائرية، أنه وسعيا لتفادي تراكم مستحقات الاستهلاك لدى المشتركين، عمدت الشركة "إلى التقدير الآلي لمستويات استهلاك الكهرباء ما يضمن احترام رزنامة الفوترة.

ونظرا لعدم تمكن المشتركين في دفع مستحقات فواتير الاستهلاك عبر الموقع الذي أطلقته الشركة منذ بداية الحجر الصحي مارس الماضي بسبب عدم تحكمهم في وسيلة الدفع الالكتروني عن بعد، دفع بالشركة إلى العودة إلى النظام الكلاسيكي في تسديد الفواتير عبر الوكالات التجارية.

وأضافت قولها أن نظام الدفع عن بعد الذي اعتمدته الشركة يدخل في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد سعيا للحفاظ على صحة المواطن والعاملين في الوكالات التجارية.

رغم ذلك، تضيف ذات المسؤولة - فإن الشركة تجدد التأكيد بأنها لن تعمد إلى قطع التموين بالكهرباء و الغاز على المشتركين المتخلفين عن تسديد فواتيرهم وذلك إلى غاية رفع الحجر الصحي.

وتابعت تقول "الشركة عمدت منذ مطلع الأسبوع إلى إرسال الفواتير إلى المشتركين كما شرعت الفرق التقنية في عمليات رصد العدادات".

في هذا الصدد أوضحت مرزوقي أن الوكالات التجارية للشركة تبقى على أتم الاستعداد لاستقبال انشغالات وشكاوي الزبائن.