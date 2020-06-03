حجزت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والفرقة الجنائية لأمن دائرة عين الترك أمس، 115 كيلوغرام من الكيف المعالج و58602 قرص مهلوس و69 حقنة صيدلانية و5 غرامات من الكوكايين إضافة إلى 12 مركبة، 450 مليون سنتيم و310 أورو.

وقد فككت ذات المصالح الشبكة الدولية المختصة في المتاجرة بالمخدرات المحجوزة التي تتكون من 11 شخصا من بينهم امرأة. وسيحال الموقوفون أمام العدالة بعد استكمال الإجراءات القضائية ضدهم.