أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، أن "أمريكا اليوم في وضع متزلزل وما يحدث في ولاياتها هو كشف للحقائق".

وفي خطابه، بمناسبة الذكرى الـ31 لرحيل قائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني، قال خامنئي: إن "ما قام به الشرطي الأمريكي يجسد طبيعة النظام الأمريكي"، مبيناً أن "الأمريكيين يقتلون شعبهم ولا يعتذرون عما يرتكبونه من جرائم"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأوضح أن "الشعب الأمريكي يشعر بالخجل من الحكومة الأمريكية الحالية". قائلا إن "أمريكا اليوم في وضع متزلزل وما يحدث في ولاياتها هو كشف للحقائق".