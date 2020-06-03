تزامناً مع الاحتجاجات المعارضة لمقتل جورج فلويد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ألقى مسؤلو الإدارة الأمريكية اللوم بطبيعة العنف الجاري في بعض المظاهرات على أعضاء مجموعة تعرف بـ"أنتيفا" ( ANTIFA ) التي صنفها ترامب منظمة إرهابية.

وحسب ما أورد موقع "سي أن أن" عربي فإن "ANTIFA" هي اختصار لـ"Anti Fascist" وتعني مناهضة الفاشية ويستخدم هذا المصطلح لتعريف مجموعة من الأشخاص الذين تميل معتقداتهم السياسية نحو اليسار، غالباً أقصى اليسار، لكنهم لا يتوافقون مع جبهة الحزب الديمقراطي.

ولا يوجد لدى المجموعة زعيم رسمي أو مقر، ومع ذلك تعقد مجموعات تحمل نفس التوجهات في دول معينة اجتماعات منتظمة.لا تعرف بالضبط ما هي أصولهم ولكن يعرف انتماؤهم إلى جماعة مسلحة تأسست في الثمانينات في المملكة المتحدة.

ويرتدي بعض الأفراد من المجموعة لباساً أسود ويطلق عليهم اسم " الكتلة السوداء" كما أنهم يرتدون الأقنعة لإخفاء هوياتهم عن الشرطة والمحتجين الآخرين.

ومن غير الواضح تحديد موقف "أنتيفا" من القضايا المختلفة ولكن العديد من الأعضاء يؤيدون السكان المضطهدين ويحتجون على الثروة المكدسة من قبل الشركات والنخب حيث يلجأ البعض إلى استخدام التكتيكات المتشددة والعنف لإيصال رسالتهم، مما جعلهم عرضة لإثارة الجدل.