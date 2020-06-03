خلف حادث مرور وقع ، مساء اليوم الأربعاء ، على الطريق الوطني رقم 20 في جزئه الرابط بين ڨالمة وقسنطينة، مقتل شاب في الـ35 من العمر بعين المكان. ونجم الحادث حسب خلية الاتصال للحماية المدنية بڨالمة، عن اصطدام سيارة سياحية من نوع "ستيبواي" وشاحنة من نوع "جاك "، أمام معصرة الزيتون التابعة لأحد الخواص ، ما أدى إلى وفاة سائق السيارة "م.ع.ب" البالغ من العمر 35 سنة بعين المكان .

وقد تدخلت مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في الحادث المميت، حيث نقلت جثة الضحية على متن سيارة الإسعاف التابعة لها، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بمدينة ڨالمة، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.