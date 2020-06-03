أوقف، أمن ولاية بسكرة 13 شخصا أثأروا الرعب في أوساط المواطنين خلال فترة الحجر الصحي المنزلي حيث تسببوا في حرب شوارع في محيط مقبرة البخاري.

عملية التوقيف التي استدعت تدخل عدد هام من رجال الشرطة جاءت إثر بلاغ من مجموعة من المواطنين على الرقم الأخضر تفيد بوقوع شجار عنيف بين مجموعتين من الشباب بجوار مقبرة البخاري بمدينة بسكرة باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء كالسيوف والخناجر والشماريخ والزجاجات الحارقة والحجارة، مما أثار الرعب في نفوس السكان وتسبب في تحطيم أملاكهم وحدوث خسائر، بالإضافة إلى المساس بحرمة الموتى بعد أن جرى الكر والفر بين الطرفين داخل المقبرة والرشق بشواهد القبور.

وأسفرت عملية التدخل على توقيف 13 شخصا أعمارهم تتراوح ما بين 20 و44 سنة مع حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذه المعركة التي كسرت الهدوء والسكينة، حيث ينتظر أن يتم تقديمهم للعدالة للنظر في قضاياهم ومعرفة أسباب هذا الحادث.