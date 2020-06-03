اكد المدافع الدولي الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة اليوم الأربعاء انه لم يوقع لأي فريق في الوقت الذي تردد اسمه كثيرا في اخبار الانتقالات، تارة باقترابه من الانضمام إلى البطولة المصرية وتارة أخرى بالتوقيع للنادي الأهلي السعودي.

وقال بن عيادة، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "بعض وسائل الإعلام، أصبحت تتكلم باسمي، وتتحدث عن تفاوضي مع فرق محددة، وأخرى تقرب انتقالي إلى فريق معين".

وأضاف "أرغب في التأكيد أنني لم أوقع حتى الآن مع أي فريق، ولم أتفاوض مع أي ناد، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات".

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن بن عيادة يعد خيارا أساسيا لدعم الجانب الأيمن في الأهلي السعودي بداية من الموسم المقبل، خاصة مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي مع فريق شباب قسنطينة الجزائري.

و قد تألق اللاعب السابق لاتحاد الجزائر في بطولة الرابطة المحترفة لهذا الموسم قبل تعليقها بسبب وباء كورونا و كان عنصرا فعالا في تشكيلة "السنافر" وقد تمت دعوته الي صفوف المنتخب الجزائري.