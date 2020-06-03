أطاحت قوات الشرطة بمدينة ڨالمة بعصابة سرقة خطيرة تتكون من 05 أفراد ، يبلغون بين 20سنة و26سنة ، على خلفية قيامهم بثلاث سرقات استهدفت منازل مواطنين بحي عڨابي المداني وسط مدينة ڨالمة ، وإدخالهم الرعب وسط السكان.



وقعت الرؤوس الأولى للعصابة ،حسب مصالح خلية الإعلام للمديرية الولائية للأمن الوطني، على إثرتلقي مكالمة هاتفية من مواطنين من الحي السكني سالف الذكر،مفادها تعرّض أحد المنازل الشاغرة لمحاولة للسرقةمن 03 أشخاص مجهولي الهوية ، وتعرض ثانٍ للتحطيم العمدي من الفاعلين أنفسهم .



وقدمكّن تنقل مصالح الشرطة على جناح السرعة وتطويقهم للحيّ السكني ، مكّن من توقيف المشتبه فيهم ثلاثتهم المتراوحة أعمارهم بين 20سنة و26سنة. وقد قاد التحقيق معهم ، إلى اكتشاف تعرض منزل ثالث للسّرقة بالكسرداخل الحي السكني نفسه ، حيث استهدف اللصوص فيه سرقة أدوات وآلات كهرومنزلية وأغراض خاصة بالمطبخ.



ومواصلة للتحقيق ،حسبما ذكرت المصادر نفسها، تمّ تحديد هوية شريكيْن اثنيْن آخريْن للمشتبه فيهم السالف ذكرهم ، يبلغان 20سنة و25سنة مقيمين بقالمة ، ليلغ عدد أفراد العصابة إلى خمسة شبان . وقد أُنجز ملف قضائي ضدهم ،عن أفعال "جناية تكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية ، جناية محاولة ارتكاب السرقة المقترنة بظرف الليل ، التعدّد والتسلّق "، قبل أن يُقدّموا أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم الحبس جميعا.