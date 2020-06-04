نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية و زوابع رملية ببعض من ولايات الوطن.

وأوضح تنبيه باللون الأصفر، أن الولايات المعنية بالرياح هي: تيزي وزو، العاصمة، بومرداس، تيبازة، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، المسيلة، الجلفة، بسكرة والأغواط.

وستبدأ صلاحية النشرية من صباح اليوم إلى غاية فجر غدا الجمعة.

أما بالنسبة لولايات: ورڨلة، غرداية، تمنراست، أدرار، بشار، ستشهد زوابع رملية مرتقبة من منتصف النهار اليوم إلى غاية منتصف الليل.