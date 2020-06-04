حدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالفعل أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية والتحضير للموسم الجديد رفقة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين.

ويبدو أن جوارديولا قد وجه أنظاره نحو الدوري الإيطالي، وتحديدًا نادي ميلان، حيث يسعى لضم لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ووفقًا لمحطة «RMC Sport» الإذاعية، فإن جوارديولا تواصل بالفعل مع الدولي الجزائري ليعبر له عن اهتمامه بضمه إلى مانشستر سيتي، خاصة وأن بن ناصر لاعب وسط يمتلك لمسة جيدة على الكرة، ويقدم أداء قوي دفاعيًا.

ويرى المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن بن ناصر يعد رهانًا جيدًا للمستقبل، وسيمنحه الحرية في التدوير وزيادة خياراته في وسط الملعب، وإراحة الثنائي إلكاي جوندوجان ورودري.

ولن يكون اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز غريبًا على بن ناصر، الذي لعب في صفوف أكاديمية نادي آرسنال في 2015، بعد تألقه في نادي أرليس الفرنسي.