أطلقت مجموعة البحث والتطوير في فيسبوك تطبيقاً جديداً أطلقت عليه اسم Venues، وهو تطبيق جديد لجذب المعجبين والمتابعين للأحداث التلفزيونية والعروض المباشرة.

وبحسب التقارير يبدو أن التطبيق الجديد يمثل تحديًا ومنافسًا لتطبيق تويتر، الذي يشتهر بتفاعل الأشخاص على نمط "الحدث" الجاري.

ويهدف التطبيق إلى توفير تجربة تفاعلية بشاشة ثانية مخصصة للأحداث المباشرة، وسيكون بمثابة منزل للأماكن التي تستضيف معلقين أو خبراء، مثل الصحفيين والرياضيين الحاليين أو السابقين والمحللين، والتي يمكن للمستخدمين دخولها أثناء استمرار الحدث.

في حين أن هناك بعض أوجه التشابه بين التطبيق الجديد من فيسبوك وتطبيق تويتر، لكن فيسبوك ينوي اتخاذ نهجاً مختلفاً نوعاً ما.

بدلاً من إتاحة التعليق لجميع المتابعين تنوي فيسبوك أن يكون التعليق على الحدث من قبل شخصيات معروفة، مثل الصحفيين أو الرياضيين الحاليين أو السابقين أو شخصيات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة، على سبيل المثال.

وسيقدم هؤلاء المعلقون ملاحظاتهم الخاصة على الحدث ويطرحون أسئلة واستطلاعات رأي تفاعلية لمن يشاهدون.

قد يفتح مضيف الحدث محادثات قصيرة ومقيدة حول لحظات معينة أثناء الحدث ولكن تعليق المعجبين ليس هو المحور الرئيسي للتطبيق.

بالإضافة إلى ذلك لا يبقى المعجبون ملتصقين بهاتفهم خلال الحدث بأكمله عند استخدام Venues، وبدلاً من ذلك يرسل التطبيق إشعاراً للمستخدمين عندما تكون هناك "لحظة" جديدة متاحة في التطبيق.

يذكر أن هذا هو التطبيق الجديد الثالث الذي يتم إطلاقه هذا الأسبوع من فريق فيسبوك الداخلي الذي يركز على تجربة المفاهيم الجديدة في الشبكات الاجتماعية، وهو متوفر على متجر آبل وغوغل.