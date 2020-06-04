أتت أربعة حرائق اندلعت بمناطق متفرقة من إقليم ولاية ڨالمة، على محاصيل زراعية كالقمح والفول، وكمية معتبرة من التبن وبعض العتاد الفلاحي، حسب مصالح المديرية الولائية للحماية المدنية .

اندلع حريق مهول بوادي الزناتي غربي الولاية حوالي الساعة 23 و17 دقيقة من ليلة أمس الأربعاء، بأحد الحقول الزراعية في ضاحية حي 80 مسكن والتحصيص رقم02، محدثا حالة من الهلع لدى السكان المجاورين.

وخلف الحريق الذي دامت عملية إخماده نحو ساعة كاملة، إتلاف 09 هكتارات من القمح الصلب القائم و 0.6 هكتار من الحصيدة، حسب خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بقالمة. وتمكنت مصالح الإطفاء من حماية مساحة أخرى من القمح الصلب القائم ومجمع سكني .

وبقرية حمام برادع التابعة لبلدية هيليوبوليس، أتى حريق داخل مستودع على 1700 حزمة تبن وخرطال، وحريق كلّي لجرار فلاحي وعربته وحفارة.

وقد مكن تدخل مصالح الإطفاء التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية، من حماية 45 رأس بقر وأشجار مثمرة. وقد سخّر في العملية 03 شاحنات إطفاء، شاحنة عتاد نوعي وسيارة إسعاف، كما استغرقت مدة إخماد الحريق نحو 05 ساعات كاملة، حسب الحماية المدنية.

وببلدية النشماية شمال شرقي الولاية، أتى حريق مهول بمشتة عين الشقة على 1000 حزمة تبن و 07قناطيرمن الفول. وتمكنت مصالح الإطفاء التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية، بعد نحو ساعتين من التدخل من حماية حوالي 60 شجرة مثمرة للزيتون واللوز.

وفي رابع حريق خلال الفترة نفسها، تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام دباغ غربي الولاية، لأجل حريق شبّ بمشتة بني عدّي من بلدية مجاز عمار، خلف تفحّم 30 حزمة تبن، 60 شجرة زيتون، هكتار أحراش و 700م بين أنابيب سقي وأنابيب عادية ، على ما ذكر بيان لخلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية . وقد تم حماية مساحات من القمح الصلب القائم وأشجار مثمرة وخلايا نحل