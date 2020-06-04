أعلن وزير الطاقة محمد عرقاب، اليوم الخميس، أن الحكومة وضعت مخططا للقضاء على استيراد مواد الوقود بحلول عام 2024.

وقال الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية أنه سيتم خلال سنة 2022 الشروع في انجاز مصفاة تيارت والتي يعول عليها إلى جانب مصفاتي أجرتين، في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مواد الوقود.

وذكر عرقاب بأن قطاع الطاقة برمج انجاز ثلاثة مصافي جديدة في كل من حاسي مسعود وبسكرة وتيارت بقدرة 5 ملاين طن لكل منها، مؤكد أنه تم الانتهاء من الدراسات التقنية والهندسية وتهيئة الأراضي المخصصة لها في نهاية 2017.

وسيتم انجاز هذه المصافي ضمن مخطط للحكومة للفترة 2021-2024 والرامي إلى تأمين الإمدادات الوطنية من الوقود على المديين المتوسط والبعيد وكذا رفع قدرات البلاد في النشاطات التحويلية ذات القيمة المضافة بالإضافة إلى القضاء على الاستيراد في هذا المجال.

ولفت الوزير إلى أن الاستهلاك المحلي للوقود عرف ارتفاعا كبيرا حيث انتقل من 5.6 مليون طن في سنة 2000 إلى 14.4 مليون طن في 2019 بمعدل نمو سنوي بلغ 5.1 بالمائة خلال هذه الفترة، وهو ما دفع بالبلاد الى استيراد الوقود من الخارج.

ولمواجهة الطلب المحلي المتزايد، تم تأهيل مصافي الجزائر وسكيكدة وأرزيو مما سمح بتغطية الطلب المحلي الحالي بشكل شبه كلي بالنسبة للبنزين وبمعدل 84 بالمائة بالنسبة للديازال.