أعلن نادي شبيبة القبائل، اليوم الخميس، أنه لم يتصل بأي لاعب خلال هذه الفترة من التوقف المؤقت للمنافسة بسبب تفشي وباء كورونا وذلك "احتراما للنادي ولاعبيه".

وكتبت إدارة النادي على تويتر: "تمت مناقشة استراتيجية للتعاقدات بين الإدارة والمدرب (التونسي يامن زلفاني). لم يتم إجراء أي اتصال حتى الآن احتراما للنادي ولاعبيه. الفترة ليست مواتية".

وكان ممثل مدينة تيزي وزو يحتل المرتبة الرابعة في الترتيب العام للبطولة برصيد 36 نقطة، خلف الرائد شباب بلوزداد (40 نقطة - مباراة ناقصة) وذلك قبل توقف المنافسة في ال16 من شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفيما يتعلق باللاعبين الذين تنتهي عقودهم هذا الصيف، فقد أوضح الفريق أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنهم. و أضاف النادي في نفس السياق: "ثلاثة لاعبين ستنتهي عقودهم في نهاية الموسم الحالي ويتعلق الأمر بنبيل سعدو، ماسينيسا تافني وأمير بلايلي. سيتخذ الجهاز الفني القرارات المناسبة في الوقت الملائم".

وفي إطار مشروع التكوين وباقتراح من الإطار الفني للشباب، وعلى رأسه غيوم مولاك، فإن خمسة لاعبين من فئة أقل من 19 سنة قاموا بتوقيع عقود لمدة 5 سنوات مع شبيبة القبائل.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن نادي جرجرة عن قرار إجراء تربصه التحضيري تحسبا للموسم المقبل "على الأرجح" بالجزائر وذلك بسبب وباء كورونا. و أضاف النادي في البيان: "في حالة الاستئناف، تم وضع استراتيجية. من المحتمل أن تقوم شبيبة القبائل بتحضيراتها في الجزائر هذا العام. حتى ولو قمنا من قبل ببرمجة تربص صيفي بفرنسا إلا أنه ألغي".

من جهة أخرى، أعلنت شبيبة القبائل تلقيها مراسلة من الكونفدرالية الإفريقية تؤكد أن "نصف حصة الفريق (275.000 دولار) من مشاركته في رابطة أبطال إفريقيا قد تم تحويلها للنادي"، إلا أن الأخير لم يتلق بعد هذا المبلغ من المال، حسب نفس المصدر.