وجه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر برقية تعزية لعائلة مراسل "الخبر" في ولاية الجلفة أمحمد الرخاء الذي وافته المنية أول أمس الثلاثاء.

وجاء في نص التعزية التي نشرتها وزارة الاتصال على صفحتها في الفايسبوك "ببالغ الحزن والأسى تلقي وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الدكتور عمار بلحيمر نبأ وفاة الصحفي بجريدة 'الخبر' الحاج أمحمد الرخاء".

وأضاف الوزير "الفقيد اشتغل مراسلا لعديد الجرائد الوطنية ويعد أول مراسل لجريدة 'الخبر' التي عمل بها لسنوات عديدة، إلى أن وافته المنية وانتهى به المشوار المهني مع جريدة 'الخبر'.

وبهذه المناسبة الأليمة، يضيف الوزير " لا يسعنا إلا أن نتقدم بأخلص التعازي و صادق المواساة لعائلة الفقيد ولكافة الأسرة الإعلامية المحلية منها والوطنية، راجيين من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".