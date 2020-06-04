تدخلت أمس مصالح الحماية المدينة لولاية خنشلة من أجل إسعاف امرأتين سقطتا من طابقين لمسكنيهما في كل من عاصمة الولاية ومدينة قايس ، وتم إسعاف طفلة أصيبت بحروق.

السقوط الأول كان لامرأة تبلغ من العمر 31 من الطابق الثالث لسكنهما الواقع بحي الزهور ببلدية قايس شمالي عاصمة الولاية، حيث تم نقلهما إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى حيحي عبد المجيد وقدمت لها الإسعافات الأولية، وتبين بعد الفحوصات أن للمرأة إصابات مختلفة على مستوى الجسم والرأس، وفي المدينة ذاتها تم إسعاف طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات أصيبت بحروق على مستوى الأطراف السفلى والفم، كما تم في مدينة خنشلة إسعاف سيدة تبلغ من العمر 72 سنة سقطت من الطابق الأول من مسكنها بحي الحسناوي بعاصمة الولاية، وتم نقلها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة وتبين أنها لها إصابات عديدة في الجسم، وقد تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحوادث الثلاثة.