سجلت الجزائر، اليوم الخميس، 98 إصابة جديدة و 8 حالات وفاة، بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الأخيرة، وهذا أول مرة تم تسجيل عدد الإصابات تحت معدل الـ 100 في البلاد منذ 23 أفريل الماضي.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات الجديدة في عموم البلاد إلى 9831، وإجمالي الوفيات إلى 681.

تماثل 79 شخصا للشفاء من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6297، فيما يتواجد 31 مريض بوحدات العناية المركزة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 9831 حالة، أي ما يمثل نسبة 22 حالة لكل 100 ألف ساكن، فيما بلغ إجمالي الوفيات 681 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 6.297، مشيرا الى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولايات البليدة وسطيف وسوق أهراس وخنشلة وأدرار وبجاية والجلفة و ورقلة .

وأضاف أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـــ24 ساعة الأخيرة .

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 18.853 وتشمل 8.396 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و10.457حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 31 مريضا حاليا في العناية المركزة.