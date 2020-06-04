سجلت الجزائر، اليوم الخميس، 98 إصابة جديدة و 8 حالات وفاة، بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الأخيرة، وهذا أول مرة تم تسجيل عدد الإصابات تحت معدل الـ 100 في البلاد منذ 23 أفريل الماضي.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات الجديدة في عموم البلاد إلى 9831، وإجمالي الوفيات إلى 681.

تماثل 79 شخصا للشفاء من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6297، فيما يتواجد 31 مريض بوحدات العناية المركزة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 9831 حالة، أي ما يمثل نسبة 22 حالة لكل 100 ألف ساكن، فيما بلغ إجمالي الوفيات 681 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 6.297، مشيرا الى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولايات البليدة وسطيف وسوق أهراس وخنشلة وأدرار وبجاية والجلفة و ورقلة .

وأضاف أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـــ24 ساعة الأخيرة .

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 18.853 وتشمل 8.396 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و10.457حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 31 مريضا حاليا في العناية المركزة.

توزيع الإصابات والوفيات الجديدة في كل ولاية.

- البليدة: 1193 صابة .. الإصابات الجديدة: 08 الوفيات الجديدة: 01

- الجزائر: 1098 إصابة .. الإصابات الجديدة: 07 الوفيات: 00

- وهران: 627 اصابة .. الإصابات الجديدة: 05 الوفيات الجديدة: 0

- سطيف: 622 .. الإصابات الجديدة: 07 الوفيات الجديدة: 01

- قسنطينة: 480 اصابة... الإصابات الجديدة: 03 الوفيات الجديدة: 0

- عين الدفلى: 407 اصابة .. الإصابات الجديدة: 05 الوفيات الجديدة: 0

- تيبازة: 346 أصابة .. الإصابات الجديدة: 03 الوفيات الجديدة: 0

- بجاية: 298 .. الإصابات الجديدة: 01 الوفيات الجديدة: 01

- تلمسان: 285 .. الإصابات الجديدة: 04 الوفيات الجديدة: 0

- ورڨلة: 281 ..الإصابات الجديدة: 05 الوفيات الجديدة: 01

- برج بوعريريج: 235 .. الإصابات الجديدة: 0 الوفيات الجديدة: 0

- المدية: 227 .. الإصابات الجديدة: 03 الوفيات الجديدة: 0

- عنابة: 197 .. الإصابات الجديدة: 03 الوفيات الجديدة: 0

- أم البواقي: 196 .. الإصابات الجديدة: 03 الوفيات: 0

- تيارت: 192 .. الإصابات الجديدة: 04 الوفيات الجديدة: 0

- باتنة: 170 .. الإصابات الجديدة: 01 الوفيات الجديدة: 0

- تيزي وزو: 170 ..الإصابات الجديدة: 02 الوفيات الجديدة: 0

- بشار: 169 .. الإصابات الجديدة: 0 الوفيات الجديدة: 0

- الجلفة : 168 .. الإصابات الجديدة: 02 الوفيات الجديدة: 01

- المسيلة : 167 .. الإصابات الجديدة: 02 الوفيات الجديدة: 0

- خنشلة: 153 .. الإصابات الجديدة: 02 الوفيات الجديدة: 01

- معسكر:144 .. الإصابات الجديدة: 00 الوفيات الجديدة: 0

- سكيكدة: 144 .. الإصابات الجديدة: 02 الوفيات الجديدة: 0

- بومرداس : 138 .. الإصابات الجديدة: 00 الوفيات الجديدة: 0

- بسكرة: 135 .. الإصابات الجديدة: 02 الوفيات الجديدة: 00

- أدرار: 131 .. الإصابات الجديدة: 02 الوفيات الجديدة: 01

- الأغواط : 121 .. الإصابات الجديدة: 04 الوفيات الجديدة: 0

- الوادي: 109 .. الإصابات الجديدة: 00 الوفيات الجديدة : 0

- عين تيموشنت: 107 .. الإصابات الجديدة: 02 الوفيات الجديدة: 0

- غرداية : 100 .. الإصابات الجديدة: 0 الوفيات الجديدة: 0

- البويرة: 98 .. الإصابات الجديدة: 02 الوفيات الجديدة: 0

- سيدي بلعباس : 86 .. الإصابات الجديدة: 00 الوفيات الجديدة: 0

- مستغانم : 86 .. الإصابات الجديدة: 02 الوفيات الجديدة: 0

- تيسمسيلت : 84 .. الإصابات الجديدة: 03 الوفيات الجديدة : 0

- تبسة : 84 .. الإصابات الجديدة: 03 الوفيات الجديدة : 0

- سوق أهراس : 76 .. الإصابات الجديدة: 00 الوفيات الجديدة: 01

- الشلف : 73 .. الإصابات الجديدة: 0 الوفيات الجديدة: 0

- ميلة : 71 .. الإصابات الجديدة: 02 الوفيات الجديدة: 0

- جيجل : 63 .. الإصابات الجديدة: 00 الوفيات الجديدة : 0

- النعامة : 62 .. الإصابات الجديدة: 00 الوفيات الجديدة: 0

- قالمة : 59 .. الإصابات الجديدة : 00 الوفيات الجديدة: 0

- غليزان: 50 .. الإصابات الجديدة: 00 الوفيات الجديدة: 0

- البيض : 48 .. الإصابات الجديدة: 00 الوفيات الجديدة: 0

- الطارف : 37 .. الإصابات الجديدة: 01 الوفيات الجديدة: 0

- تندوف : 14 .. الإصابات الجديدة: 00 الوفيات الجديدة: 0

- سعيدة : 10 .. الإصابات الجديدة: 00 الوفيات الجديدة: 0

- تمنراست : 10 .. الإصابات الجديدة: 00 الوفيات الجديدة: 0

- إليزي : 7 .. الإصابات الجديدة: 00 الوفيات الجديدة: 0