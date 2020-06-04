أطاحت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة، بمجموعة تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35و38 سنة تورطوا في سرقة أكثر من 6 آلاف كمامة من مخازن الصيدلية المركزية للمستشفى الجامعي بن باديس في قسنطينة، من بينهم موظف بذات المستشفى وعاملين في صيدليتين بالمدينة الجديدة علي منجلي.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية، بعد ما تقدم الممثل القانوني للمستشفى الجامعي ابن باديس، بسكوى تخص تعرض مخازن الصيدلية المركزية لفعل السرقة والذي طال كمية معتبرة من الأقنعة الجراحية الحصرية الخاصة بالمستشفيات حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه و الذي يعمل كموظف بالمستشفى الجامعي و استرجاع بحوزته كمية تقدر ب6 آلاف قناع واقي جراحي، مع الايقاع بشريكه على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي وحجز148 وحدة من مسكنه إلى جانب استرجاع 300 وحدة آخرى

من الأقنعة الجراحية لدى مشتبه فيهما اخرين يعمل كل منهما بصيدليتين بالمدينة الجديدة علي منجلي كانت مهمتهما بيع المسروقات.

وقد قدم المتهمون، أمام وكيل الجمهورية بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الأعداد لارتكاب جنحة اختلاس ممتلكات عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي وجنحة المضاربة غير الشرعية في أقنعة جراحية.