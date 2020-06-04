قالت سفارة الجزائر لدى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أنه تم تخصيص رحلة لإجلاء 263 جزائريا عالقا في الإمارات.

وأوضح بيان السفارة انه: "تُنهي سفارة الجزائر بأبو ظبي والقنصلية العامة بدبي إلى علم كافة الرعايا العالقين أن السلطات الجزائرية قررت برمجة رحلة إجلاء على متن شركة الخطوط الجوية الجزائرية وذلك يوم الجمعة 5 جوان 2020 على الساعة 22:00 مساء إنطلاق من مطار دبي الدولي"، مشيرا إلى أن الرحلة ستخصص لإجلاء 263 شخصا من أصحاب الأولوية المذكورين في القائمة المرفقة والتي تم إعدادها بناء على نتائج التسجيل في الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة الأولى في الجزائر لهذا الغرض خلال شهر أفريل الماضي، إضافة إلى الوثائق والمعلومات التي قدمها الرعايا العالقين إلى مصالح السفارة والقنصلية العامة".