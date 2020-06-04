نفت وزارة الداخلية التونسية وقوع عملية ارهابية في القصبة حيث يقع مقر رئاسة الحكومة .



وأفاد بيان للداخلية ان وحداتها المختصة تولّت تمشيط محيط المدينة العتيقة بالعاصمة إثر إقدام شخص على التّصريح بالطّريق العامّ بأنّه سيتمّ تنفيذ عمليّة إرهابيّة بالمدينة العتيقة.



وأوضح البيان الذي كان يرد على تقارير وشائعات تحدثت عن ذلك ،ان" الوحدات الأمنية قامت باجراء التّحرّيات اللاّزمة مع المعني وثبت أنّه يعاني من اضطرابات نفسيّة وأنّ ما تولّى التّصريح به لا أساس له من الصّحّة.



وشددت الدّاخلية التونسية أنّ وحداتها في حالة جاهزيّة وأهبة عالية لمجابهة أيّ تهديد مهما كانت طبيعته.



وتتخوف عدة اطراف في تونس وقوع عمليات ارهابية او اغتيالات ، خاصة في ظل مشاحنات سياسية وبعد الكشف عن وثائق عثر عليها في قاعدة الوطية في ليبيا بعد اندحار قوات حفتر منها ،تشير الى وجود خطط تستهدف تونس