لأول مرة منذ انتشار وباء كورونا في الجزائر، سجلت ولاية البويرة اليوم أكبر نسبة من الحالات المؤكدة بالفيروس، بل وصارت محل تهكم من طرف متابعي وناشطي منصات التواصل الاجتماعي التي اجمع روادها بأن الولاية التي كانت في منأى عن انتشار المرض اضحت تنافس كبرى الولايات.



وتوزعت الاصابات المؤكدة بين بلديات عين بسام ديرة اولاد راشد والهاشمية والبويرة، كما تم تسجيل وفاة ثامن حالة من انتشاره كوفيد 19 تعود لسيدة من قرية القلتة الزرقاء ببلظية سور الغزلان بجنوب مقر ولاية البويرة، حيث تم دفنها تحت مراقبة السلطات المحلية والامنية.



وفي السياق ذاته كشف اليوم مصدر من مديرية الصحة لولاية البويرة عن الوضعية الحالية لمستشفى محمد بوضياف في مجال مكافحة كورونا، حيث تقرر بناءا على قرارات لجنة اليقظة والمتابعة لوباء COVID لمديرية الصحة و السكان ليوم 04-06-2020 تم الشروع للانتقال الى المرحلة الثانية (étape B) والمتعلقة بالتكفل بمرضى فيروس كورونا Covid على المستوى المحلي وذلك وفق رزنامة اعدت مسبقا بتخصيص مصلحة اخرى على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية لعين بسام بشير محمد تحوي 20 سرير مجهز لهذا الغرض وذلك ابتداءا من يوم الاحد المقبل 07 جوان 2020 وذلك اعتبارا بعد تسجيل لاحدى عشرة حالة مؤكدة في يوم واحد.



