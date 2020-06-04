تسبب حريق وقع اليوم ببلدية ولد البردي ب 18كلم جنوب شرق البويرة في إتلاف 4 هكتارا من محاصيل القمح حسبما علم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.



وذكر عبدات يوسف الملازم الاول والمكلف بالاعلام أن الحريق شب بأحد حقول الحبوب بالبلدية المذكورة الواقعة جنوب شرق مقر الولاية مخلفا تضرر 4 هكتار و20 شجرة مثمرة.



وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مما سمح بإنقاذ 10 هكتارا من الحبوب كادت ألسنة اللهب أن تصل إليها مثلما أشير إليه .



وتم تسخير لعملية الإخماد التي استغرقت أزيد من ساعة و نصف طاقم من الحماية المدنية مجهز بشاحنات إطفاء و عتاد تدخل حسب ذات المصدر.



واضاف ذات المصدر وفي نفس الاعمال فقد تدخلت وحدة قطاع مشدالة لاخماد حريق مس اشجار مثمرة خلف اتلاف 25 شجرة بفعل السنة النيران.



وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب نشوب الحريق