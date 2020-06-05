قالت القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، يوم الجمعة، إنها دخلت ترهونة، آخر معقل رئيسي لقائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر قرب طرابلس، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو في بيان عبر فيسبوك إنهم تمكنوا من السيطرة على مدينة ترهونة بكاملها بعدما دخلوها صباح اليوم الجمعة من أربعة محاور.

ونقلت "الجزيرة " عن وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق العميد صلاح النمروش قوله بأن قوات الوفاق تطارد مقاتلي حفتر الذين فروا من الجهة الجنوبية نحو مدينة بني وليد.

وكانت قوات الوفاق تطوق مدينة ترهونة باستثناء الجهة الجنوبية التي كانت مفتوحة لقوات حفتر حيث كانت تأتيها الإمدادات من مدينة بني وليد وقاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا.

ولم يصدر تعليق من الجيش الوطني الليبي عما إذا كانت قواته لا تزال في المدينة بعد يوم من إخراجها من آخر مواقعها في العاصمة بعد هجوم استمر 14 شهرا.

وساعد الدعم التركي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا على تحقيق سلسلة من الانتصارات في الأسابيع الماضية، لتنهي هجوما على طرابلس أشعل معارك في ضواحيها الجنوبية وتعرض فيه وسط العاصمة للقصف.