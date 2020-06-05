أصبحت البرازيل ثالث دولة في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعدما تجاوزت أمس الخميس إيطاليا، فيما تواصل مصر تسجيل أكثر من ألف حالة يوميا متصدرة القارة الإفريقية.

عدد الحالات في روسيا يقترب من 450 ألفا

سجلت روسيا 8726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد الإصابات بها إلى 449834 حالة.

وقال المسؤولون إن 144 مصابا توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528 .

إندونيسيا تسجل 703 حالات إصابة جديدة

رصدت إندونيسيا 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 29521 حالة.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة إن هناك 49 وفاة جديدة بالمرض وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1770.

الوفيات في البرازيل تتجاوز إيطاليا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في البرازيل نظيره في إيطاليا يوم الخميس، بعدما سجلت وزارة الصحة 1437 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية و30925 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البرازيل إلى 34021، لتأتي في المركز الثالث خلف كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

المكسيك تسجل 4442 إصابة جديدة في أكبر حصيلة يومية

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك عن تسجيل 4442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس و816 وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 105680 وعدد الوفيات إلى 12545.

ألمانيا تسجل 394 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 394 حالة إلى 183 ألفا و271.

وذكرت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 26 إلى 8613.

الصين تسجل 5 إصابات جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الجمعة إن البلاد سجلت خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الرابع من جوان وثلاث حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأضافت أن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين إلى 83027 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.

مصر تسجل 1152 إصابة جديدة

سجلت مصر 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و38 حالة وفاة يوم الخميس مقارنة مع 1079 إصابة و36 وفاة يوم الأربعاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1126 حالة وفاة".

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

وتفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس تشمل حظر التجول الليلي كما بدأت هذا الأسبوع في إلزام المترددين على المؤسسات الحكومية والبنوك والكثير من الأماكن العامة باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين.