تحسنت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات من اجتماع قد يُعقد مطلع الأسبوع القادم، حيث سيناقش منتجون كبار النفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات في الإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 40.26 دولار للبرميل صباح اليوم في التعاملات الاسيوية، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 37.58 دولار للبرميل.

وربح برنت نحو 14 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة ستة بالمئة، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس. وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت مصادر في أوبك في وقت سابق إن اجتماعا وزاريا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قد يُعقد هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره على تعزيز التزامهم بتخفيضات الإنتاج القائمة.

ويرى محللون أن أسعار النفط تتجه للارتفاع للأسبوعي السادس، لكن المكاسب تنحسر إذ ينظر المتعاملون إلى احتمال التزام العراق الكامل بخفض الإمدادات "بعين الشك"، مضيفين أن "هذه قد تكون فرصة لكي يتمكنوا من تمديد اتفاق الخفض لمدة ثلاثة أشهر، لكن المتعاملين في الطاقة يتشككون للغاية حيال بقاء الالتزام مرتفعا بعد جويلية".