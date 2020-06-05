تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة أولاد يعيش من أجل إنقاذ فتاة كانت تحاول الانتحار على مستوى مركز إعادة التربية للأحداث ببن عاشور بلدية البليدة بعد تلقي النداء من طرف مصالح الشرطة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية بالبليدة فإن الفتاة كانت تحاول إلقاء نفسها من فوق خزان مائي من على ارتفاع حوالي 20 متر، حيث تم التواصل مع الطفلة التي تبلغ من العمر 15 سنة من طرف أعوان الحماية المدنية.

وتم توقيف محاولة انتحار الفتاة وإنزالها بطريقة وقائية بمنحها خوذة العون المنقذ لارتدائها دون أن تصاب بأي ضرر مادي، والتكفل بها نفسيا من طرف الأخصائية النفسانية للمركز داخل سيارة الإسعاف.