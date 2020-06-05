أعلنت السفارة اللبنانية في الجزائر عن تخصيص رحلة جوية يوم 15 جوان الحالي لترحيل الرعايا اللبنانين العالقين في الجزائر.

وجاء في بيان للسفارة اليوم الجمعة "تبعا لاجتماعات اللجنة الوزارية لعودة اللبنانيين من الخارج في مرحلتها الرابعة وتتمة للجهود المبذولة من قبل حكومة بلدنا الحبيب لإعادة أبناء وطننا الأعزاء إلى أرض الوطن، تقرر توسيع دائرة الدول المعنية بالإجلاء لتشمل الجزائر الشقيقة".

وأضاف البيان "وعليه يسعدنا أن نبلغكم بأنه تمت برمجة رحلة للعودة إلى لبنان تؤمنها شركة الخطوط الجوية اللبنانية (Middle East) يوم 15 يونيو/حزيران 2020 على متن طائرة من طراز (Airbus 320) رحلة رقم (me524) والتي ستقلع من مطار هواري بومدين الدولي على الساعة (12:10) صباحا بتوقيت الجزائر".

وتابع البيان " نحيطكم علما بأن الطائرة تستوعب 78 راكبا موزعا على 67 مقعدا على الدرجة الاقتصادية و11 مقعدا على درجة رجال أعمال. .. وعليه يرجى من جميع أبناء جاليتنا الأعزاء الراغبين في العودة تأكيد رغبتهم في ذلك عبر إرسال نسخة من جواز سفرهم على البريد الإلكتروني للسفارة في أقرب فرصة".