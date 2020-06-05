شهدت مدينة شلغوم العيد نهاية الأسبوع، احتجاجات للمئات من المواطنين الذين، تجمعوا على مستوى الغابة المحاذية للمنطقة الصناعية، للاعتراض على مشروع استثماري يتعلق بإنجاز حظيرة ألعاب، وهو ما يرفضه المواطنون جملة وتفصيلا، كونه سيقضي على جزء كبير من الغابة التي تعتبر يقول المحتجون رئة المدينة، وفضاء الرياضيين ومتنزه العائلات، منددين بالمساس بهذا الموقع السياحي والرياضي مهما كان المشروع.

وطالب المحتجون بتحويل المشروع إلى جهة أخرى، حفاظا على هذه المساحة الخضراء التي تعد مكسبا للسكان لا يمكن التعدي عليه.

وندد المواطنون الغاضبون لدى تجمعهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر البلدية بصمت السلطات وتواطئها على منح مشروع استثماري على حساب غابة.

وقد نقل المحتجون انشغالهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي وطالبوه بالتدخل لوقف الأشغال وإلغاء المشروع وتحويله إلى وجهة أخرى، مصممين على عدم السكوت على أي مساس بالغابة، كما طالبوا والي الولاية ومحافظة الغابات التدخل عاجلا لوقف التعدي على هذا الفضاء الأخضر الذي يتنفس من خلاله سكان شلغوم العيد.