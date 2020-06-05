استفاد ملعب الشهيد حملاوي بولاية قسنطينة من مشروع إعادة تأهيل "هام" تحسبا لمنافسات بطولة أفريقيا للمحليين "شان 2022" حسب ما علم اليوم الجمعة من المديرية المحلية للشباب و الرياضة.

و أوضح كمال كاينو أن "مشروع إعادة التأهيل مقسم إلى 3 عمليات خصص لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب60 مليار د.ج"، مذكرا بأن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كانت قد إختارت هذا الملعب لاحتضان لقاءات من بطولة إفريقيا للمحليين.

و تتضمن العملية الأولى إعادة الاعتبار لأرضية هذا الملعب إضافة إلى تجديد المدرجات المغطاة و اللوح الإلكتروني فيما تتعلق العملية الثانية بإنجاز أرضية تدريب مغطاة بالعشب الطبيعي بالقرب من هذا الملعب , وفقا لما أفاد به ذات المسؤول.

و سيتم تخصيص العملية الثلاثة لتهيئة فضاء للدفع الإلكتروني من خلال تركيب 13 منفذا مزودا بتكنولوجيا المراقبة الإلكترونية للتذاكر .

و توشك عملية دراسة هذا المشروع على الانتهاء فيما تم استكمال الإجراءات الخاصة بتعيين مؤسسات الإنجاز. كما تمت المصادقة على دفاتر الأعباء من طرف لجنة الصفقات العمومية بالولاية، إستنادا للمتحدث، الذي كشف عن أنه سيشرع في أشغال هذا المشروع خلال " شهر سبتمبر المقبل".

تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 11 مارس المنصرم تم غلق ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة الذي إكتسب صفة ملعب دولي و ذلك بسبب تدهور الأرضية مما أجبر فريق شباب قسنطينة الناشط في الرابطة المحترفة الأولى موبيليس إلى الانتقال إلى ملعب بن عبد المالك رمضان المعتمد من طرف الرابطة المحترفة لكرة القدم.