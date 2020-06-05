لم يتأثر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد، بعدما واصل جني المزيد من الأموال على مدار الفترة الأخيرة.

وكشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن حصد رونالدو 105 ملايين دولار، دون استقطاع الضرائب، على مدار العام الماضي، ليحل رابعا في القائمة التي أعدتها حول أكثر المشاهير حصدا للأموال.

وأشارت المجلة إلى تفوق رونالدو على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بمركز وحيد، ليصبح البرتغالي أول لاعب في التاريخ يجني مليار دولار على مدار مسيرته في كرة القدم.

قائمة محدودة

ولم يسبق رونالدو في كرة القدم نحو المليار الأول، أي لاعب كرة قدم آخر على مدار التاريخ، كما أنه يعد ثالث الرياضيين على الإطلاق دخولا للقائمة.

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وكان الأمريكي تايجر وودز، أسطورة الجولف، أول رياضي في التاريخ يجني مليار دولار، وذلك عام 2009، مستفيدا من عقد رعايته من قِبل شركة "نايكي" الأمريكية للملابس الرياضية.

كما انضم الأمريكي فلويد ماويذر، بطل الملاكمة، للقائمة في 2017، إذ حقق جُل دخله من مبيعات الدفع مقابل المشاهدة لمبارياته.

وبات رونالدو أول لاعب كرة قدم ينضم لقائمة المليار دولار، بعدما جناها على مدار 17 عاما، منذ بداية مسيرته الاحترافية مع سبورتنج لشبونة البرتغالي عام 2002.

وأفادت المجلة بأن "الدون" حصل على 650 مليون دولار من الرواتب التي تقاضاها من الأندية التي لعب لها، ومن المتوقع وصوله إلى 765 مليون دولار في نهاية عقده مع يوفنتوس في جوان 2022.

وحصد اللاعب البرتغالي أموالا أكثر من غريمه ميسي، الذي تقاضى 605 مليون دولار كراتب من برشلونة، منذ عام 2005.

مصادر دخل متعددة

ولا تتوقف أرباح رونالدو عند كرة القدم فحسب، بل أن اللاعب البرتغالي نجح في إطلاق ماركة باسمه "CR7"، تدر له أموالا طائلة منذ سنوات.

وفتح رونالدو خطوط إنتاج للملابس والأحذية والعطور تحت مسمى "CR7"، قبل أن يوسع نشاطه ويفتتح فنادق خاصة بماركته الشهيرة.

ويستفيد أفضل لاعب في العالم 5 مرات، من نشاطه الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ يعد الأكثر متابعة على الإطلاق بين كافة مشاهير العالم بموقع "أنستقرام".

ويتابع رونالدو عبر مواقع "فيسبوك"، "تويتر" و"أنستقرام" حوالي 427 مليون متابع، مما وضعه على عرش قائمة الرياضيين الأكثر شعبية في العالم.

ويحصل الدون أيضا على 20 مليون دولار سنويا من شركة "نايكي" الراعية له، والتي حصلت على توقيعه بعقد مدى الحياة في 2016.