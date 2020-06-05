استقل طبيب في مستشفى احمد بن بلة خنشلة، بسبب خلاف مع مدير مرأب السيارت التابع للمستشفى.

وأثار استقالة الطبيب ناصري عمار المختص في الأشعة في مستشفى خنشلة، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الإجتماعي بعد تقديم استقالته بعد خلاف مع مدير مرآب للسيارات، حيث ذكر أحدهم "أنباء عن استقالة الدكتور ناصري طبيب مستشفى احمد بن بلة بخنشلة حبيب الزوالي الذي اشرف على جميع حالات كورونا بخنشلة قضية الطبيب هيا قضية مجتمع فالطبيب خرج يرافع من اجل سكان خنشلة ليس غير إذا لم ينصف فعلى خنشلة السلام".