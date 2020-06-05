تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمرسط وبإمداد من وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات مساء اليوم،بعد تسجيل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى الحميمية ببولحاف الدير شمال تبسة.

تمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية أسفر عن وفاة طفل والبالغ من العمر حوالي 04 سنوات، و إصابة خمسة(05) أشخاص أعمارهم تتراوح ما بين 28و69 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم وتحويلهم إلى استعجالات مرسط.

وقد تنقلت فرقة الدرك المختصة إقليميا لمعاينة الحادث وإعداد المحضر الرسمي لتمثيل الحادث.